Los presidentes de Emiratos e Indonesia abordan las relaciones bilaterales y la asociación económica integral

ABU DABI, 12 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto, en el marco de una visita de trabajo al país.

Durante el encuentro, ambos dirigentes analizaron las oportunidades para reforzar la cooperación bilateral, en especial en los ámbitos de la economía, el desarrollo, la inversión y las energías renovables, entre otros. Las conversaciones se enmarcaron en la Asociación Económica Integral entre los dos países, y las dos partes subrayaron la importancia de avanzar en los intereses comunes, apoyar las prioridades de desarrollo y generar beneficios para sus pueblos.

Los presidentes intercambiaron también puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo, incluido el ataque israelí contra el Estado de Qatar. Ambos reiteraron la condena de sus países a dicho ataque y expresaron su solidaridad con Qatar, al recalcar que actos de este tipo socavan la seguridad, la estabilidad y las perspectivas de paz en la región.

A la reunión asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, y el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos Especiales, junto con varios ministros y altos cargos.

El presidente indonesio llegó a Abu Dabi a primera hora del día en visita de trabajo, donde fue recibido en el aeropuerto presidencial por el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.