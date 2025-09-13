Emiratos y la Comisión de la Unión Africana celebran la primera ronda de consultas políticas

ABU DABI, 13 de septiembre de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos y la Comisión de la Unión Africana (UA) celebraron en Abu Dabi la primera ronda de consultas políticas, sobre la base del Memorando de Entendimiento firmado en 2019 y en el marco del compromiso compartido de reforzar la asociación estratégica. El encuentro se enmarca también en el memorando suscrito en julio de 2025 sobre asociaciones sanitarias en África.

Ambas partes acordaron buscar resultados tangibles mediante la intensificación de la coordinación técnica en cuestiones de interés común y la celebración de consultas políticas regulares para seguir los avances.

A la luz de los recientes acontecimientos regionales, los dos lados expresaron su solidaridad con el Estado de Qatar en respuesta a los ataques israelíes, calificados de flagrantes y cobardes, que suponen una amenaza directa para la paz y la seguridad regionales e internacionales. El presidente de la Comisión de la UA reafirmó asimismo el apoyo de la Unión a la soberanía de Emiratos sobre las islas ocupadas de Gran Tunb, Pequeña Tunb y Abu Musa.

Durante las consultas se destacó la cercanía de las relaciones entre Emiratos y África, basadas en intereses compartidos, vínculos históricos y sociales de larga data y reforzadas por intercambios de alto nivel —el más reciente, la visita del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan a Angola. Esta visita tuvo especial relevancia en el contexto de la presidencia de Angola de la Unión Africana y de su papel en iniciativas de mediación y paz en el continente.

También se puso de relieve la dimensión económica de la asociación, con Emiratos consolidándose como el principal inversor en África, guiado por una visión de promover el desarrollo conjunto, ampliar las inversiones en infraestructuras, energía y crecimiento sostenible, y generar empleo, en línea con las prioridades del continente en electrificación, digitalización y empoderamiento de mujeres y jóvenes.

Las dos partes abordaron asimismo diversas cuestiones regionales de interés común, como la situación en el Cuerno de África, Sudán, África Central y el Sahel, subrayando la importancia de los esfuerzos conjuntos para reforzar la seguridad y la estabilidad.

Además, discutieron el papel desempeñado por Emiratos durante su mandato en el Consejo de Seguridad de la ONU (2022–2023) en apoyo a los asuntos africanos y en la coordinación con los tres Estados africanos miembros del Consejo (A3).

Las consultas concluyeron con la reafirmación del compromiso compartido de impulsar la asociación entre Emiratos y la Unión Africana de manera que se promueva la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en todo el continente.

Tras las consultas, la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, y el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, mantuvieron una reunión para explorar vías de fortalecimiento de la cooperación en inversión, energías renovables, empoderamiento de jóvenes y mujeres, así como para reforzar su papel en el desarrollo.