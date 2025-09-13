Sivakov, del UAE Team Emirates-XRG, logra el segundo puesto en el Grand Prix Cycliste de Québec

QUÉBEC, Canadá, 13 de septiembre de 2025 (WAM) – En la primera de las dos pruebas en Canadá que inauguran la serie de clásicas de un día del final de temporada, el ciclista Pavel Sivakov, del UAE Team Emirates-XRG, se hizo con la segunda posición en el Grand Prix Cycliste de Québec.

Sivakov se metió en el grupo de élite que disputó la victoria en la costa este, donde el francés Julian Alaphilippe, del Tudor Pro Cycling, se llevó el triunfo.

El doble campeón del mundo lanzó su ataque decisivo en las primeras rampas de la última subida antes de meta. Sivakov tuvo que pelear por la segunda plaza con Alberto Bettiol, del XDS Astana Team, y tras más de cinco horas de carrera el viernes por la tarde, el ruso se impuso para ser el mejor clasificado tras Alaphilippe.

Por su parte, en su regreso a la competición tras el Tour de Francia, el vigente campeón del mundo, Tadej Pogačar, protagonizó una actuación ofensiva que le coloca como candidato al reto de Montreal este fin de semana. Tras la prueba del viernes, el Grand Prix Cycliste de Montréal cerrará el pequeño bloque de carreras en Canadá.