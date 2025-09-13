El presidente de Emiratos presenta sus condolencias por la muerte de Saeed Amer Al Neyadi

ABU DABI, 13 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presentó sus condolencias a Humaid Al Neyadi por la muerte de su padre, Saeed Amer Al Neyadi.

El mandatario transmitió sus sinceras condolencias a la familia y pidió que Dios conceda misericordia y perdón al fallecido y que descanse en paz eterna. Asimismo, deseó a los familiares fortaleza y consuelo en este momento de duelo.

Acompañaron al presidente el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos Especiales, junto con otras altas autoridades.