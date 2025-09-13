Afganos agradecen la ayuda urgente de Emiratos tras el terremoto

KABUL, 13 de septiembre de 2025 (WAM) – Afganos de distintas comunidades expresaron su agradecimiento por la ayuda enviada por Emiratos Árabes Unidos a las regiones del sureste del país golpeadas por el terremoto, que incluyó el suministro de material de socorro y el despliegue de equipos de rescate.

Mawlawi Abdul Ghafoor, responsable de la distribución de alimentos en la zona afectada, señaló que los esfuerzos de Emiratos para mitigar el impacto de la catástrofe reflejan una verdadera hermandad islámica. Agradeció la asistencia y destacó que los temblores continuos siguen derribando las pocas casas que aún permanecen en pie. «Necesitamos de todo, desde agua hasta mantas», afirmó.

Alam Gul, residente del distrito de Chawkay, describió el horror vivido: «Fue poco antes de la medianoche cuando el terremoto golpeó. Todos quedamos sepultados. Parecía el Día del Juicio Final. No tenemos información exacta sobre el número de muertos; la gente sigue siendo rescatada y se recuperan cuerpos. La población no tiene nada, ni refugio ni comida», explicó.

Otro vecino del mismo distrito, Abdul Basir Sabat, indicó que solo su aldea perdió 103 vidas. «Ni siquiera tengo fuerzas para hablar; hemos pasado por un momento terrible. Todas las casas han sido destruidas y la gente duerme a la intemperie. Se están trasladando a campos abiertos para protegerse y necesitan urgentemente tiendas de campaña y otros artículos básicos», señaló.

En Dareh Diwagul, Gul Rahim aseguró que 80 personas murieron en su comunidad. «Emiratos nos ha enviado ayuda y sabemos que llegará más. Nuestro mensaje al mundo es que la población atraviesa enormes dificultades. No tienen casas ni lo esencial para vivir. Necesitan ayuda», dijo.

Un hombre que perdió a nueve miembros de su familia advirtió de que las tiendas no serán suficientes con la llegada del invierno. «Nuestras casas se han derrumbado. Lo hemos perdido todo. Si al menos se pudiera habilitar una habitación en la que vivir, sería de gran ayuda», señaló.

Por su parte, el doctor Shafiullah Ahmadzai, vicedirector de Salud Pública de la provincia de Kunar, expresó su gratitud por el apoyo humanitario de Emiratos: «Esperamos que Emiratos continúe prestando asistencia. Nuestro país es pobre y nuestra gente sufre. El impacto de los terremotos sigue siendo catastrófico, y la población necesita cada vez más ayuda en distintos ámbitos para poder volver a una vida mejor y más normal», afirmó.