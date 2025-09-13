Emiratos condena el atentado terrorista contra un convoy militar en el noroeste de Pakistán

ABU DABI, 13 de septiembre de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el atentado terrorista contra un convoy militar en la región noroeste de la República Islámica de Pakistán, que provocó la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró la firme condena de Emiratos a estos actos criminales y su rechazo permanente a todas las formas de violencia y terrorismo dirigidas a socavar la seguridad y la estabilidad.

El ministerio expresó asimismo sus más sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de Pakistán por este ataque atroz.