Emiratos se clasifica para los Mundiales de ciclismo en pista de Chile

DUBÁI, 13 de septiembre de 2025 (WAM) – La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció que Emiratos Árabes Unidos se ha clasificado para los Campeonatos del Mundo de ciclismo en pista, que se celebrarán en Chile a finales de octubre.

La clasificación corresponde a la prueba de persecución individual, una disciplina en la que sobresale la estrella de la selección emiratí, Mohamed Al Mutaiwei.

En un comunicado, la Federación de Ciclismo de Emiratos destacó los logros del corredor, entre ellos el segundo puesto en el reciente Campeonato Asiático y la medalla de oro en la Copa Asiática de Pista celebrada en Tailandia en la misma especialidad.

Estos éxitos le han valido con todo mérito el honor de representar a Emiratos en esta cita mundial de primer nivel.