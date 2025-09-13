Dubái insta a los aficionados de la Asia Cup a respetar las leyes y el espíritu deportivo

DUBÁI, 13 de septiembre de 2025 (WAM) – El Comité de Seguridad de Eventos de Dubái (ESC, por sus siglas en inglés) pidió a los aficionados al críquet que asistan al esperado duelo de la Asia Cup 2025 entre India y Pakistán, en el Estadio Internacional de Críquet de Dubái, que mantengan el espíritu deportivo y cumplan las normas y reglamentos.

El comité subrayó que la conducta de los espectadores debe reflejar la imagen cívica de Emiratos y su prestigio como anfitrión de competiciones internacionales de primer nivel.

El mayor general Saif Muhair Al Mazrouei, comandante adjunto de Operaciones de la Policía de Dubái y presidente del ESC, señaló que ya están en marcha los preparativos para todos los partidos del torneo. Afirmó que las unidades policiales especializadas están plenamente preparadas para garantizar la seguridad de los encuentros y actuar con firmeza ante cualquier alteración del orden, advirtiendo de que se emprenderán acciones legales contra los infractores para proteger tanto a los asistentes como a las instalaciones.

Recordó que la Ley Federal sobre la Seguridad en Instalaciones y Eventos Deportivos impone sanciones estrictas. Quienes invadan el campo sin autorización o porten objetos prohibidos, como fuegos artificiales, se enfrentan a penas de prisión de uno a tres meses y a multas de entre 5.000 y 30.000 dirhams.

Los responsables de actos violentos, de arrojar objetos a los espectadores o al terreno de juego, o de emplear lenguaje racista o abusivo durante los eventos deportivos pueden ser condenados a prisión y a multas de entre 10.000 y 30.000 dirhams.

El comité instó además a los aficionados a seguir instrucciones básicas, como:

Llegar al menos tres horas antes del inicio del partido.

Acceder al estadio una sola vez por entrada.

Respetar la lista de objetos prohibidos.

Asegurarse de que las entradas sean válidas.

Evitar aparcar al azar o detenerse en carreteras y zonas públicas.

El mayor general Al Mazrouei advirtió en particular contra la entrada de materiales peligrosos o restringidos en el estadio, entre ellos fuegos artificiales, sustancias inflamables, punteros láser, paraguas, equipos fotográficos grandes, palos de selfi, objetos punzantes, sustancias tóxicas, banderas, pancartas, animales, dispositivos de control remoto, bicicletas, monopatines, patinetes y objetos de vidrio. Subrayó que todos ellos representan un riesgo para espectadores, jugadores, árbitros y demás presentes en el recinto deportivo.