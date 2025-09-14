Jóvenes emiratíes izan la bandera de Emiratos en el Kilimanjaro, la cumbre más alta de África

TANZANIA, 14 de septiembre de 2025 (WAM) – Un grupo de jóvenes emiratíes logró coronar la cima del monte Kilimanjaro, a 5.895 metros de altitud, la montaña más alta de África y una de las Siete Cumbres del mundo, donde izaron la bandera de Emiratos Árabes Unidos.

El logro no reside solo en alcanzar la cumbre, sino también en los dos retos que el equipo afrontó con profesionalidad y determinación. El primero fue elegir la ruta Machame, considerada la segunda más difícil hacia la cima, que exige una gran capacidad de adaptación al medio montañoso y resistencia para superar un trayecto largo y exigente. El segundo desafío estuvo en la planificación y la preparación: los integrantes no eran simples escaladores, sino un grupo consciente que dedicó tiempo y esfuerzo a prepararse mental y físicamente de acuerdo con la magnitud del reto.

Esta hazaña confirma que la juventud emiratí es capaz de superar los desafíos más duros en distintos ámbitos, llevando la bandera nacional en cada logro y proyectando una imagen de determinación, creatividad y capacidad para convertir los sueños en realidad.