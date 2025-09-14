El presidente de Emiratos presenta sus condolencias por el fallecimiento del empresario Hussain Khansaheb

DUBÁI, 14 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presentó sus condolencias por el fallecimiento del empresario Hussain Khansaheb durante una visita al majlis de duelo en Dubái.

El mandatario transmitió sus más sinceras condolencias a la familia y pidió a Dios que conceda a Hussain Khansaheb misericordia y perdón. También deseó fortaleza y consuelo a sus allegados en este momento de pérdida.

El presidente emiratí elogió el carácter ejemplar del fallecido, sus iniciativas filantrópicas y sus contribuciones al servicio de la comunidad.

El jeque Mohamed estuvo acompañado por el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente emiratí; así como por varios altos cargos.