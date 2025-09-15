Los dirigentes de Emiratos felicitan a la presidenta de Honduras por el Día de la Independencia

ABU DABI, 15 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a la presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, con motivo del Día de la Independencia del país centroamericano.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y jefe de la Oficina Presidencial, remitieron también mensajes similares a la presidenta Castro.