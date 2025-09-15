El buque humanitario Hamdan llega a Al Arish en el marco de la ‘Operación Chivalrous Knight 3’

AL ARISH, 15 de septiembre de 2025 (WAM) – El buque humanitario Hamdan arribó al puerto egipcio de Al Arish en el marco de la Operación Chivalrous Knight 3, reafirmando el compromiso humanitario de Emiratos Árabes Unidos con el pueblo palestino.

La embarcación fue preparada y enviada por orden del jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente de la Media Luna Roja de Emiratos.

Zarpó del puerto de Khalifa el 30 de agosto con 7.000 toneladas de ayuda alimentaria, médica y de socorro para la Franja de Gaza, destinadas a brindar apoyo urgente a la población palestina.

El cargamento incluye 5.000 toneladas de paquetes de alimentos, 1.900 toneladas de suministros para cocinas comunitarias, 100 toneladas de tiendas médicas para reforzar los servicios sanitarios, además de cinco ambulancias totalmente equipadas.

Con esta llegada, se eleva a 20 el número de buques de ayuda emiratí enviados a Gaza, lo que pone de relieve el compromiso de Emiratos, en el marco de la Operación Chivalrous Knight 3, de proporcionar un apoyo humanitario sostenido, aliviar el sufrimiento y cubrir las necesidades básicas del pueblo palestino.

Desde el inicio de la operación, Emiratos ha entregado unas 90.000 toneladas de ayuda humanitaria, con un coste de 1.800 millones de dólares.

La operación refleja el firme compromiso de Emiratos con su enfoque humanitario de prestar apoyo a quienes lo necesitan y a las poblaciones afectadas por crisis, en cooperación con sus instituciones benéficas y humanitarias.