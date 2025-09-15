El presidente de Emiratos decreta la reestructuración del Patronato de Erth Zayed Philanthropies

ABU DABI, 15 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, emitió el Decreto Federal nº 116 de 2025 por el que se reestructura el Patronato de Erth Zayed Philanthropies, bajo la presidencia del jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos de Desarrollo y Familias de los Mártires, presidente del Consejo Internacional de Acción Humanitaria y Filantrópica, y presidente del Patronato de la propia fundación.
El nuevo Patronato queda integrado por: el jeque Shakhbout bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Estado; el jeque Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, presidente de la Oficina del Fundador; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente de la Oficina de Asuntos Estratégicos del Presidente y de la Oficina Ejecutiva de Abu Dabi; Shamma bint Suhail Al Mazrouei, ministra de Empoderamiento Comunitario; Saeed Mohammed Al Raqbani, asesor especial del gobernante de Fujairah y presidente de la Asociación Benéfica de Fujairah; Rashid Saeed Al Ameri, asesor de la Oficina Presidencial para Asuntos Estratégicos; Tareq Ahmed Al Ameri, director de la Oficina de Asuntos de Desarrollo de la Oficina Presidencial y presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos; y Saeed Rashid Al Zaabi, asesor del vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos de Desarrollo y Familias de los Mártires.
Erth Zayed Philanthropies fue creada bajo el patrocinio del presidente emiratí mediante el Decreto Federal nº 126 de 2024. Depende de la Oficina Presidencial, cuenta con personalidad jurídica propia y plena capacidad legal para desarrollar sus actividades y cumplir sus objetivos.
La fundación supervisa varias entidades e instituciones, garantizando el cumplimiento de sus fines y responsabilidades asignadas. Entre ellas se encuentran la Fundación Benéfica y Humanitaria Zayed bin Sultan Al Nahyan; la Fundación Khalifa bin Zayed Al Nahyan; la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad; Emirates Foundation; el Fondo Mohamed bin Zayed para la Conservación de Especies; Sandooq Al Watan; la Fundación Ríos Limpios; el Instituto Global para la Erradicación de Enfermedades; el Premio Zayed a la Sostenibilidad; el Premio Khalifa para la Educación; el Premio Internacional Khalifa para la Palmera Datilera y la Innovación Agrícola; el Premio Mohamed bin Zayed al Mejor Profesor; y Ekthar.