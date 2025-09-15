Los dirigentes de Emiratos felicitan al presidente de Guatemala por el Día de la Independencia

ABU DABI, 15 de septiembre de 2023 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con motivo del Día de la Independencia del país centroamericano.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y jefe de la Oficina Presidencial, remitieron también mensajes similares al presidente Arévalo con motivo de la efeméride.