Emirates se convierte en patrocinador principal del Real Madrid de baloncesto

DUBÁI, 15 de septiembre de 2025 (WAM) – Emirates y el Real Madrid anunciaron un acuerdo plurianual por el que la aerolínea emiratí se convierte en patrocinador principal del club profesional de baloncesto español. La colaboración entra en vigor de inmediato.

Como parte del acuerdo, la marca Fly Better de Emirates lucirá de forma destacada en las camisetas, en línea con su presencia tanto en los equipos masculino como femenino de fútbol.

La nueva alianza con el Real Madrid de baloncesto supone el debut de Emirates en el baloncesto europeo, en el marco de la expansión global de la aerolínea en este deporte y de su misión de acercar a los aficionados al juego.

El Real Madrid es el único club europeo que ha conquistado en una misma temporada el título continental tanto en fútbol como en baloncesto.