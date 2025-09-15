La Federación Internacional de Muay Thai elogia a Emiratos por su papel en el desarrollo del deporte

ABU DABI, 15 de septiembre de 2025 (WAM) – La Federación Internacional de Muay Thai (IFMA) ha reconocido a Emiratos Árabes Unidos como líder mundial por sus esfuerzos en el desarrollo de esta disciplina y por la organización profesional de competiciones.

Stephen Fox, secretario general de la IFMA, señaló que la actual edición del Campeonato Mundial Juvenil en Abu Dabi ha batido un récord histórico con 2.000 participantes, entre atletas y delegaciones administrativas, procedentes de 100 países. También destacó la participación récord del equipo nacional emiratí, con 122 deportistas, hombres y mujeres, en distintas categorías y pesos.

En un comunicado difundido este lunes, Fox elogió la impecable organización del evento y la provisión de todas las infraestructuras necesarias. “Esto demuestra la gran confianza en la capacidad de Emiratos para gestionar una cita de esta magnitud y para impulsar el crecimiento global del muay thai en el país, desde la base hasta la élite, gracias a los esfuerzos de Abdullah Saeed Al Neyadi, presidente de las federaciones Asiática y Árabe de Muay Thai y presidente de la Federación de Muay Thai y Kickboxing de Emiratos”.

Añadió que la celebración del campeonato por primera vez en Oriente Próximo ha creado un ambiente especial y un entusiasmo notable entre los participantes, en particular en las categorías juveniles.