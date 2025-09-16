El gobernador del Banco Central de EAU participa en la 85ª reunión de gobernadores de bancos centrales del CCG en Kuwait

ABU DABI, 16 de septiembre de 2025 (WAM) – Khaled Mohamed Balama, gobernador del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE), asistió a la 85ª reunión del Comité de Gobernadores de Bancos Centrales del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), celebrada en Kuwait.

En el encuentro participaron los gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros del CCG, así como altos responsables de la Secretaría General del organismo regional.

Ebrahim Obaid Alzaabi, asistente del gobernador para Política Monetaria y Estabilidad Financiera, también tomó parte en la reunión, acompañado por una delegación de altos cargos del CBUAE.

Durante la sesión, los gobernadores revisaron los últimos avances monetarios y financieros en los países del CCG y debatieron fórmulas para reforzar la cooperación conjunta en materia de política monetaria, sistemas financieros y servicios bancarios.

Las conversaciones abarcaron diversos temas, entre ellos los sistemas de pago, la supervisión, la tecnología financiera, el intercambio de información y experiencia en ciberseguridad dentro del sector bancario, iniciativas para mejorar la cooperación internacional y los esfuerzos del CCG en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.