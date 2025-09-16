La selección emiratí de fútbol sala debutará contra Malasia en la fase de clasificación para la Copa de Asia

KUALA LUMPUR, 16 de septiembre de 2025 (WAM) — La Confederación Asiática de Fútbol ha anunciado que la selección de fútbol sala de Emiratos Árabes Unidos iniciará su participación en la fase de clasificación para la Copa de Asia de Futsal de la AFC, que se disputará en Indonesia en 2026, con un partido frente a Malasia el próximo sábado a las 20.00 horas, hora local de Kuala Lumpur.

El camino hacia la Copa de Asia de Futsal comienza el 20 de septiembre con la undécima edición de las eliminatorias, que constan de ocho grupos en formato liguilla centralizada.

Un total de 31 selecciones competirán en esta fase, la cifra más alta desde que se implantó el sistema de clasificación en 2006. Están en juego 15 plazas para la 18.ª edición del torneo: se clasificarán los ocho ganadores de grupo y los siete mejores segundos, que se sumarán a Indonesia, anfitriona y clasificada automáticamente. Será la segunda vez que el país organice la competición, tras haberlo hecho en 2002.

Bangladés y Pakistán debutarán en unas eliminatorias, mientras que India, Mongolia y Timor Oriental aspiran a alcanzar la fase final por primera vez.

En el otro extremo, potencias como Irán, Japón, Tailandia y Uzbekistán buscan prolongar su récord de haber estado presentes en todas las ediciones disputadas hasta la fecha.