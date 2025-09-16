El presidente de Emiratos llega a Azerbaiyán en visita oficial

KARABAJ, 16 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a la región de Karabaj en visita oficial a la República de Azerbaiyán.

A su llegada al aeropuerto internacional de Fuzuli, fue recibido por el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y varios altos cargos del país.

El mandatario emiratí viaja acompañado de una delegación integrada por Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Gabinete Presidencial para Asuntos Especiales; Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos, así como varios ministros y altos funcionarios.