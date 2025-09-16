Líderes de Emiratos felicitan al gobernador general de Papúa Nueva Guinea por el Día de la Independencia

ABU DABI, 16 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Sir Bob Dadae, gobernador general de Papúa Nueva Guinea, con motivo del Día de la Independencia del país.
El vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, y el vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Oficina Presidencial, Mansur bin Zayed Al Nahyan, también remitieron mensajes similares al gobernador general de Papúa Nueva Guinea y al primer ministro James Marape.