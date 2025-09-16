Ceremonia oficial de bienvenida al presidente de los Emiratos en su llegada a Shusha, Azerbaiyán

SHUSHA, Karabaj, 16 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitó la histórica ciudad de Shusha, en la región de Karabaj, como parte de su visita oficial a la República de Azerbaiyán. Al Nahyan estuvo acompañado por el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev.

En el patio principal del edificio administrativo de Shusha se celebró una ceremonia oficial de bienvenida, en la que se interpretaron los himnos nacionales de los Emiratos y de Azerbaiyán, y el presidente pasó revista a la guardia de honor.

A la ceremonia asistió la delegación que acompaña a Mohamed bin Zayed, compuesta por varios jeques y altos cargos. También estuvieron presentes ministros y altos funcionarios de Azerbaiyán.