Los líderes de Emiratos felicitan a la presidenta de México por el Día de la Independencia

ABU DABI, 16 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo del Día de la Independencia de su país.
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, y Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Oficina Presidencial, remitieron mensajes similares a la presidenta mexicana con ocasión de la efeméride nacional.