El presidente de Emiratos visita lugares emblemáticos de Karabaj acompañado por el presidente de Azerbaiyán

KARABAJ, Azerbaiyán, 16 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitó varios lugares históricos y naturales en la ciudad de Shusha, en la región de Karabaj, como parte de su visita oficial a la República de Azerbaiyán. Estuvo acompañado por el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev.

El recorrido incluyó la fortaleza de Shusha, que data de la década de 1750 y es considerada un símbolo histórico y cultural de Azerbaiyán. Mohamed bin Zayed también visitó la mezquita de Shusha, diseñada como uno de los principales referentes culturales y religiosos de la ciudad.

La agenda contempló además una visita a la llanura de Jidir Duzu, un conocido enclave natural y destacado atractivo turístico de la región. El lugar acoge regularmente carreras de caballos y exhibiciones ecuestres destinadas al entrenamiento, evaluación y selección de caballos, además de diversos eventos culturales y deportivos.

Asimismo, el presidente emiratí recorrió varios monumentos en homenaje a destacadas figuras azerbaiyanas del ámbito literario y artístico, y visitó la filial de Shusha del Museo Nacional de la Alfombra de Azerbaiyán.