Emiratos y Azerbaiyán anuncian una Asociación Estratégica Integral y firman varios memorandos de entendimiento

KARABAJ, 16 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, asistieron al anuncio de una Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

El acuerdo marca un hito en las relaciones bilaterales, al fomentar una cooperación más amplia en diversos sectores, de manera que impulse las prioridades de desarrollo de ambos Estados y sirva a los intereses comunes de sus pueblos.

Los dos mandatarios presenciaron también la firma de varios memorandos de entendimiento (MoU) en ámbitos clave como transporte, energía, turismo, medios de comunicación, justicia y desarrollo laboral. Además, se rubricaron acuerdos relativos a la construcción de buques portacontenedores y a la creación del Consejo Empresarial Emiratos–Azerbaiyán.

Entre los memorandos firmados figuran:

Un MoU entre Abu Dhabi Holding Company y Azerbaijan Investment Holding;

Un MoU para explorar oportunidades de desarrollo e inversión en proyectos de energía renovable y limpia en zonas designadas de energía verde en Emiratos;

Un MoU para la aplicación de inteligencia artificial en la educación, mediante el desarrollo de un tutor virtual con IA para apoyar a estudiantes y un asistente inteligente para docentes;

Un MoU para la implementación de la Estrategia de Inteligencia Artificial de Azerbaiyán para el periodo 2025-2028, con el objetivo de impulsar las capacidades en IA a través del despliegue estratégico de tecnología, la transformación digital y el fomento de talento, startups y ecosistemas de innovación.

Los documentos fueron intercambiados por el ministro de Estado emiratí, Saeed Mubarak Al Hajeri, en representación de Emiratos, y por el ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov, en presencia de miembros de la delegación que acompaña al presidente emiratí, así como de ministros y altos cargos azerbaiyanos.