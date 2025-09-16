Emiratos y Azerbaiyán anuncian una Asociación Estratégica Integral y firman varios memorandos de entendimiento

KARABAJ, 16 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, asistieron al anuncio de una Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

El acuerdo marca un hito en las relaciones bilaterales, al fomentar una cooperación más amplia en diversos sectores, de manera que impulse las prioridades de desarrollo de ambos Estados y sirva a los intereses comunes de sus pueblos.

Los dos mandatarios presenciaron también la firma de varios memorandos de entendimiento (MoU) en ámbitos clave como transporte, energía, turismo, medios de comunicación, justicia y desarrollo laboral. Además, se rubricaron acuerdos relativos a la construcción de buques portacontenedores y a la creación del Consejo Empresarial Emiratos–Azerbaiyán.

Entre los memorandos firmados figuran:

Los documentos fueron intercambiados por el ministro de Estado emiratí, Saeed Mubarak Al Hajeri, en representación de Emiratos, y por el ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov, en presencia de miembros de la delegación que acompaña al presidente emiratí, así como de ministros y altos cargos azerbaiyanos.