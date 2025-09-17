Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Guyana por jurar el cargo constitucional

ABU DABI, 17 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, con motivo de la toma de posesión de un nuevo mandato presidencial.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al presidente de Guyana.