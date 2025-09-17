flydubai amplía sus operaciones en Kenia

DUBÁI, 17 de septiembre de 2025 (WAM) – La aerolínea flydubai ha anunciado el lanzamiento de nuevos vuelos al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Nairobi (NBO), a partir del 15 de octubre de 2025. Los vuelos operarán desde la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) con una frecuencia de cuatro veces por semana.

Además del nuevo servicio a la capital, flydubai incrementará sus operaciones a Mombasa con un vuelo diario desde el 1 de octubre de 2025, lo que elevará a 11 el número total de vuelos semanales de la compañía a Kenia.

Al comentar el anuncio, Ghaith Al Ghaith, consejero delegado de flydubai, declaró: «Estos vuelos subrayan la importancia de conectar Kenia con el centro de aviación global de Dubái, mejorando el acceso para el comercio, los viajes y el turismo entre nuestros dos países. Seguimos comprometidos en contribuir al fortalecimiento de los lazos económicos y culturales entre Emiratos Árabes Unidos y África».