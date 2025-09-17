El presidente de Emiratos concede la Orden de Zayed II de Primera Clase al embajador de la India

ABU DABI, 17 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha concedido la Orden de Zayed II de Primera Clase a Sunjay Sudhir, embajador de la República de la India en Emiratos Árabes Unidos, en reconocimiento a sus esfuerzos durante su mandato para reforzar y profundizar la cooperación conjunta y las relaciones estratégicas entre ambos países en diversos ámbitos.

El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, entregó la condecoración al embajador durante una reunión celebrada hoy en Abu Dabi.

Durante el encuentro, el jeque Abdullah destacó la solidez de las relaciones estratégicas entre Emiratos Árabes Unidos y la India, y elogió los esfuerzos de Sunjay Sudhir para desarrollar y fortalecer este vínculo durante sus años de servicio en el país.

Por su parte, el embajador expresó su profundo agradecimiento al presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, valorando su liderazgo y el papel destacado que desempeña a nivel regional e internacional.

Asimismo, hizo extensivo su agradecimiento a todas las instituciones gubernamentales de Emiratos por la cooperación recibida, que tuvo un impacto positivo en el éxito de su misión para consolidar las históricas relaciones entre ambas naciones amigas.