Emiratos Árabes Unidos reducen los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales

ABU DABI, 17 de septiembre de 2025 (WAM) – El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha decidido recortar en 0,25 puntos porcentuales la tasa básica aplicada a la Facilidad de Depósitos a un Día (ODF), que pasa del 4,40% al 4,15%, con efecto a partir de este jueves 18 de septiembre.

La medida se adoptó tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir en 0,25 puntos porcentuales la tasa de interés sobre los saldos de reserva (IORB).

El CBUAE decidió además mantener en 0,50 puntos porcentuales por encima de la tasa básica el interés aplicado a los préstamos de liquidez a corto plazo a través de todas las facilidades permanentes de crédito.

La tasa básica, que está vinculada al IORB de la Reserva Federal, refleja la orientación general de la política monetaria y establece un suelo efectivo para los tipos de interés del mercado interbancario a un día en Emiratos Árabes Unidos.