Emiratos Árabes Unidos celebran el acuerdo sobre la hoja de ruta para resolver la crisis en Suwayda, en Siria

ABU DABI, 17 de septiembre de 2025 (WAM)– Emiratos Árabes Unidos celebraron el anuncio del Gobierno sirio sobre la adopción de una hoja de ruta para resolver la crisis en la provincia de Suwayda y elogiaron los esfuerzos del Reino Hachemí de Jordania y de Estados Unidos para alcanzar este resultado.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó la importancia de reforzar la estabilidad para proteger Siria y su unidad, evitar más pérdidas de vidas, garantizar la protección de la población civil y defender la soberanía y el Estado de derecho.

El ministerio reiteró asimismo el firme apoyo de EAU a todas las medidas adoptadas por Siria para salvaguardar su seguridad, estabilidad y soberanía en todo su territorio, así como su solidaridad con el pueblo sirio y su respaldo a todos los esfuerzos destinados a cumplir sus aspiraciones de seguridad, paz, vida digna, convivencia pacífica y desarrollo.