Arabia Saudí y Pakistán firman un pacto estratégico de defensa

RIAD, 18 de septiembre de 2025 (WAM) – Arabia Saudí y Pakistán firmaron este miércoles un acuerdo estratégico de defensa conjunta durante la visita a Riad del primer ministro Shehbaz Sharif.

El príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, rubricó el pacto con Sharif, y afirmó que el acuerdo reafirma los profundos vínculos entre Islamabad y el reino.

«Este acuerdo estipula que cualquier agresión contra uno de los países será considerada una agresión contra ambos», informó la Agencia de Prensa Saudí.