Egipto y España reafirman su rechazo a los intentos de Israel de desplazar a los palestinos

EL CAIRO, 18 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, elogió el reconocimiento del Estado palestino por parte de España y su apoyo a la solución de dos Estados durante una reunión celebrada el miércoles en El Cairo con el rey Felipe VI y la reina Letizia, en su primera visita de Estado a Egipto.

Ambas partes reclamaron un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de los detenidos y la entrada sin trabas de ayuda humanitaria.

Reafirmaron asimismo su rechazo a los intentos de Israel de desplazar a los palestinos de sus tierras, advirtiendo de que ello equivaldría a “liquidar la causa palestina” y podría provocar desplazamientos masivos y migración irregular hacia Europa.

También condenaron la expansión de los asentamientos israelíes y los planes de anexión en Cisjordania ocupada.

“Estamos siendo testigos de intentos persistentes de fragmentar Cisjordania, tanto mediante llamamientos a la anexión como con la continua expansión de los asentamientos en sus territorios ocupados”, declaró Al Sisi.

Las dos partes subrayaron la importancia de los esfuerzos para preservar la paz que “existe en la región desde la década de 1970”.