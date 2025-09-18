Líderes emiratíes felicitan al presidente de Chile por el Día de la Independencia

ABU DABI, 18 de septiembre de 2025 (WAM)— El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a Gabriel Boric Font, presidente de Chile, con motivo de la celebración del Día de la Independencia del país sudamericano.

El vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, y el vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, remitieron también mensajes similares al mandatario chileno.