Afra Al Sabri, nombrada embajadora de buena voluntad del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales

ASTANA, 18 de septiembre de 2025 (WAM) — La Secretaría del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, con sede en la capital kazaja, Astaná, ha designado a Afra Al Sabri, directora general del Ministerio de Tolerancia y Convivencia de Emiratos Árabes Unidos, como embajadora de buena voluntad del foro.

El nombramiento reconoce su destacada labor en la promoción del diálogo y la comprensión entre pueblos, y subraya el papel de Emiratos en el impulso de la paz y la fraternidad humana tanto a nivel regional como global.

Al Sabri señaló que el honor refleja el reconocimiento internacional al compromiso de Emiratos con la construcción de puentes entre culturas y su papel como plataforma para la paz y la fraternidad humana. Expresó su confianza en que la designación abrirá nuevas oportunidades para iniciativas conjuntas con el congreso, orientadas a fomentar una cultura de paz y respeto mutuo.

También destacó los esfuerzos del jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia, en el apoyo a los valores de la coexistencia pacífica y el respeto a la diversidad como bases del desarrollo sostenible y la estabilidad mundial.

El título de embajador de buena voluntad es concedido por la secretaría del congreso por un período de tres años a personalidades influyentes en la paz, el diálogo interreligioso, la cultura y las artes, con el objetivo de promover sus fines y reforzar el diálogo global.