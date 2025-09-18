El príncipe heredero de Abu Dabi se reúne con el gobernador de Kioto

KIOTO (Japón), 18 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Jalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, se ha reunido con Takatoshi Nishiwaki, gobernador de la prefectura de Kioto.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la visita del príncipe heredero a Japón para asistir a la celebración del Día de Emiratos Árabes Unidos en el pabellón nacional en la Expo 2025 de Osaka.

Durante la reunión se abordaron oportunidades para reforzar la cooperación bilateral y el intercambio de experiencias en ámbitos como la innovación, las infraestructuras, las soluciones sostenibles y otros sectores de interés estratégico común, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible.

En la cita también estuvieron presentes el jeque Jalifa bin Tahnun bin Mohamed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; Mohamed Ali Al Shorafa, presidente del Departamento de Municipios y Transporte; Saif Said Gobash, secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y jefe de la Oficina del Príncipe Heredero en la Corte del Príncipe Heredero; Mariam Eid AlMehiri, presidenta de la Oficina de Medios de Abu Dabi y asesora de Relaciones Estratégicas en la Corte del Príncipe Heredero, y Shihab Ahmed Al Faheem, embajador extraordinario y plenipotenciario de Emiratos Árabes Unidos en Japón y comisario general del pabellón emiratí en la Expo 2025 de Osaka.