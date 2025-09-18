Egipto y España firman un acuerdo de asociación para el desarrollo sin precedentes

EL CAIRO, 18 de septiembre de 2025 (WAM) — Egipto y España han firmado su primer Acuerdo de Asociación para el Desarrollo (2025-2030), destinado a reforzar la cooperación en materia de desarrollo económico, transición ecológica, seguridad alimentaria y empoderamiento de la mujer.

El acuerdo fue rubricado en El Cairo por la ministra de Planificación, Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Rania Al Mashat, y el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la visita del rey Felipe VI a Egipto.

Al Mashat señaló que el pacto inaugura una nueva etapa de asociación en pie de igualdad, diálogo y acción conjunta, y subrayó que contribuirá a profundizar los lazos entre Egipto y España y a consolidar su histórica relación.

El documento establece un marco de cooperación en áreas como crecimiento inclusivo, acción climática, seguridad alimentaria, proyectos de agua y saneamiento e igualdad de género, y amplía la colaboración a programas regionales y trilaterales.

El acuerdo se apoya en la Asociación Estratégica firmada en febrero de 2025 y constituye el primero de su clase a escala mundial para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).