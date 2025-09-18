Etihad Airways incorpora Damasco a su red de destinos

ABU DABI, 18 de septiembre de 2025 (WAM) — Etihad Airways continúa la expansión de su red internacional con el anuncio de una nueva conexión en Oriente Próximo: Damasco (Siria), a partir de junio de 2026.

La apertura de la ruta responde a la creciente demanda de viajeros de Emiratos y del Golfo que buscan conexiones directas con la capital siria. El nuevo enlace también ofrecerá a los pasajeros de Siria acceso directo a Abu Dabi y, desde allí, a la amplia red global de Etihad a través del aeropuerto internacional Zayed.

El servicio a Damasco comenzará en junio de 2026 con cuatro vuelos semanales operados con aviones Airbus A320 de la compañía, equipados con ocho asientos en clase business y 150 en clase turista.

Antonoaldo Neves, consejero delegado de Etihad Airways, afirmó: «Esta nueva ruta refleja nuestro compromiso con conectar a las personas con los lugares que más les importan. Nos enorgullece ampliar nuestra red hacia Damasco —una de las ciudades más históricas y culturalmente significativas del mundo— y ofrecer a la población siria enlaces directos con Abu Dabi, así como cómodas conexiones con el resto de nuestra red internacional».