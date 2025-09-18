Más de 40 entidades participan en la segunda reunión del Consejo Empresarial EAU-Japón en Tokio

TOKIO, 18 de septiembre de 2025 (WAM) — Más de 40 empresas emiratíes y japonesas participaron en la segunda reunión del Consejo Empresarial Conjunto Emiratos Árabes Unidos-Japón, celebrada en Tokio, con el objetivo de ampliar la cooperación en ámbitos como la manufactura, las energías renovables, el sector inmobiliario, la salud, el comercio, la tecnología y la agricultura.

El encuentro, organizado por la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Emiratos con el apoyo de la Embajada de Emiratos en Japón, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO), contó con la presencia de altos representantes de ambos países.

La delegación emiratí estuvo encabezada por Humaid Mohamed bin Salem, secretario general de la Federación de Cámaras de EAU; Masud Rahma, presidente de la parte emiratí del consejo y miembro del consejo de la Cámara de Abu Dabi; Yousef Jalfan Tahnun, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Umm al Qaiwain; Ayesha Mohamed Al Mulla, presidenta del Consejo de Empresarias de Emiratos; y Nobutaka Maekawa, vicepresidente ejecutivo de JETRO.

Las discusiones se centraron en las oportunidades para ampliar las asociaciones de inversión en el marco de la Estrategia de Asociación Económica Integral. Bin Salem subrayó el papel clave del Consejo Empresarial EAU-Japón y de JETRO en el fortalecimiento de los lazos bilaterales, y destacó la sólida reputación de las marcas japonesas en Emiratos, muy valoradas por los consumidores por su calidad e innovación.

El responsable emiratí señaló además que la cooperación se ha extendido a sectores no tradicionales como la economía circular, la salud, la energía sostenible, la construcción, la ingeniería, la manufactura, el diseño de interiores y el entretenimiento.

Rahma afirmó que la reunión constituye un paso fundamental para profundizar las relaciones comerciales del sector privado, en especial en energía limpia, lo que refleja el compromiso de ambos países con el desarrollo de asociaciones estratégicas.

Al Mulla expuso el papel de las mujeres emiratíes en el ámbito empresarial, remarcando su liderazgo en el emprendimiento, la innovación y los puestos directivos, respaldadas por políticas nacionales e iniciativas impulsadas por la jequesa Fátima bint Mubarak —conocida como la Madre de la Nación—, presidenta de la Unión General de Mujeres, del Consejo Supremo de Maternidad e Infancia y del Patronato Supremo de la Fundación para el Desarrollo de la Familia.

Por su parte, Nobutaka Maekawa subrayó que la participación del sector privado es esencial para abrir nuevas oportunidades en sectores industriales y tecnológicos alineados con la visión compartida por ambos países.