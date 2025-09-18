Emiratos preside una sesión sobre comercio digital en la conferencia parlamentaria de la OMC en Ginebra

GINEBRA, 18 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos presidió una sesión parlamentaria titulada “Fomentar el multilateralismo a través del comercio digital” en el marco de la Conferencia Parlamentaria sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en Ginebra y organizada por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento Europeo, con la participación de legisladores, responsables políticos y expertos internacionales.

La sesión estuvo dirigida por el doctor Marwan Obaid Al Muhairi, miembro de la delegación del Consejo Nacional Federal en la UIP y del comité directivo de la conferencia, quien subrayó la importancia de la acción parlamentaria para respaldar los esfuerzos encaminados a establecer normas vinculantes y eficaces en materia de comercio digital. También remarcó la necesidad de seguir reformando la OMC para responder a las exigencias de los Estados miembros y preservar el multilateralismo comercial como pilar de la estabilidad y el crecimiento económico mundial.

Al Muhairi señaló además que los parlamentos tienen una responsabilidad esencial en la promoción de iniciativas legislativas que eliminen barreras al comercio digital transfronterizo y fomenten la confianza digital, lo que permitirá impulsar a emprendedores y consumidores, dinamizar la economía digital y reforzar los esfuerzos globales para consolidar el sistema multilateral de comercio.