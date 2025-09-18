Ras al Jaima celebra su primera cumbre internacional de inversión inmobiliaria para impulsar una nueva era global de crecimiento y oportunidades

RAS AL JAIMA, 18 de septiembre de 2025 (WAM) — Ras al Jaima se prepara para ocupar un lugar central en la estrategia de Emiratos Árabes Unidos de consolidarse como polo de atracción de la inversión inmobiliaria global con la celebración de la primera Cumbre Internacional de Inversión Inmobiliaria (IREIS), prevista para los días 30 y 31 de octubre de 2025.

El evento, organizado por Cityscape y acogido en el Centro Internacional de Exposiciones y Conferencias de Al Hamra, ofrecerá durante dos días una plataforma inédita para conectar a inversores, promotores y responsables políticos, con el fin de identificar oportunidades de alto valor y aportar perspectivas tanto sobre el crecimiento regional como sobre las tendencias emergentes en los mercados internacionales.

Planteada como un foro sin fronteras, la cumbre pondrá el foco en la transformación de Emiratos y en la evolución global del sector: desde los cambios en los flujos de capital en Europa y Asia hasta el auge de los modelos urbanos sostenibles en Norteamérica, además de examinar estrategias de inversión e innovaciones que marcarán la próxima etapa del mercado inmobiliario.

Según datos de la consultora Savills, la inversión inmobiliaria global crecerá un 27 % en 2025, hasta alcanzar los 952.000 millones de dólares, y superará el billón en 2026. Emiratos ya se perfila como uno de los grandes beneficiarios, al atraer 45.600 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2024, un 48,7 % más interanual, con el sector inmobiliario representando en torno al 7,8 % del valor de los proyectos de nueva implantación.

El mercado emiratí atraviesa un momento de gran dinamismo. Dubái registró 326.000 millones de dírhams (unos 89.000 millones de dólares) en transacciones en la primera mitad de 2025, un 39 % más que en el mismo periodo de 2024, con un aumento del 22 % en nuevos inversores. Las ventas residenciales y de segmentos de lujo siguen al alza, mientras que las rentabilidades por alquiler se sitúan entre las más elevadas del mundo, reflejo de un mercado sólido y rentable que continúa captando la atención internacional. Analistas apuntan a que la ubicación estratégica del país, su estabilidad económica y su marco regulador avanzado lo consolidan como un centro clave para los flujos de capital entre Oriente y Occidente.

Los datos respaldan ese atractivo: entre 2014 y 2024, las transacciones inmobiliarias internacionales en Emiratos crecieron un 106 %, prueba de la creciente confianza de los compradores extranjeros.

En Ras al Jaima, desde el anuncio en 2022 del resort integrado Wynn Al Marjan Island —el primero de la región—, las compras internacionales han registrado una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,2 % hasta 2025. La demanda, inicialmente concentrada en Al Marjan Island, se ha extendido a zonas como Al Hamra Village, Mina y el centro de Ras al Jaima. En la actualidad, el 66 % de las transacciones inmobiliarias en Emiratos corresponde a compradores internacionales, frente al 34 % de locales y residentes expatriados.

Este contexto refuerza la posición de Ras al Jaima como un actor emergente. Su cercanía a Dubái, las políticas favorables a la inversión y proyectos estratégicos como Wynn Al Marjan Island están atrayendo capital extranjero y consolidando al emirato como destino de referencia en turismo y estilo de vida de lujo. Solo en Al Marjan Island, los inversores internacionales representan el 68 % del volumen total de inversión, frente al 32 % de compradores con base en Emiratos, lo que refleja su atractivo global.

La cumbre, en su edición inaugural, cuenta con Marjan como patrocinador principal; Al Hamra y RAK Hospitality Holding como patrocinadores estratégicos; y RAK Properties como patrocinador diamante. La experiencia de Cityscape en reunir a líderes del sector aporta solidez y proyección global al evento, asegurando que los desarrollos de Ras al Jaima se presenten en un contexto internacional de primer nivel.

Los asistentes tendrán acceso a debates de alto nivel sobre flujos de capital, oportunidades transfronterizas y proyectos inmobiliarios orientados al estilo de vida, en el marco de uno de los mercados emergentes más prometedores de Emiratos. La esperada cumbre marcará un punto de inflexión en el que la ambición global del sector inmobiliario se encontrará con el crecimiento regional, la innovación y la transformación del estilo de vida. Con Ras al Jaima como epicentro, el encuentro ofrece una visión del próximo capítulo de oportunidades de inversión en Emiratos y más allá.