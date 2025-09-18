Emiratos y Kazajistán exploran vías de cooperación en fetuas y concienciación religiosa con el uso de inteligencia artificial

ASTANÁ, 18 de septiembre de 2025 (WAM)— Omar Habtoor Al Darei, presidente de la Autoridad General de Asuntos Islámicos, Dotaciones y Zakat de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo un encuentro con Nauryzbay Kazhy Taganuly, gran muftí de Kazajistán, para analizar fórmulas de cooperación en materia de emisión de fetuas y desarrollo de programas de concienciación religiosa.

La reunión, celebrada al margen de la participación de Al Darei en el 8º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en Astaná los días 17 y 18 de septiembre, se centró en el intercambio de experiencias para garantizar la precisión en la emisión de fetuas y en su difusión mediante métodos modernos e innovadores que recurren a la tecnología digital y a la inteligencia artificial. Asimismo, se abordaron iniciativas conjuntas para promover los valores de la tolerancia, la moderación y el diálogo reforzado entre culturas y religiones.