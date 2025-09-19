La asociación económica entre Emiratos e India impulsa el crecimiento del comercio bilateral, según el ministro

ABU DABI, 19 de septiembre de 2025 (WAM) — Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, afirmó que Emiratos e India continúan cosechando los beneficios del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) firmado por ambos países en febrero de 2022.

«Desde su entrada en vigor en mayo de 2022, el acuerdo ha supuesto un salto cualitativo en las relaciones comerciales y de inversión, como reflejan claramente las tasas de crecimiento del comercio bilateral y de los flujos de inversión», declaró.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), Al Zeyoudi señaló que la trayectoria ascendente del comercio no petrolero entre los dos países, que alcanzó los 37.600 millones de dólares en el primer semestre de 2025 —un 33,9 % más que en el mismo periodo de 2024—, demuestra que el CEPA avanza conforme al objetivo compartido de alcanzar los 100.000 millones de dólares en 2030.

El ministro destacó que los resultados positivos del acuerdo se deben al compromiso conjunto de ambas partes por maximizar sus beneficios, así como al respaldo y seguimiento de los liderazgos de los dos países, reforzados por continuas visitas y reuniones de alto nivel. «La más reciente fue la 13ª reunión del Grupo de Trabajo Conjunto de Alto Nivel Emiratos-India, celebrada hoy en Abu Dabi bajo la presidencia del jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan, director gerente de la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi, con el fin de ampliar la cooperación en el marco del CEPA y explorar formas de reforzarlo en beneficio de ambas economías», añadió.

Al Zeyoudi subrayó que la asociación económica entre Emiratos e India no es solo un acuerdo comercial y de inversión, sino también una plataforma para alcanzar metas comunes de desarrollo, estimular el crecimiento económico, acelerar los flujos de inversión recíproca y generar oportunidades para que las comunidades empresariales de ambos países se expandan y prosperen. Insistió en que existen aún perspectivas prometedoras para un mayor crecimiento económico mutuo entre estas dos naciones amigas.