Saud bin Saqr asiste a la celebración del Día de la Independencia de Centroamérica en Ras al Jaima

RAS AL JAIMA, 19 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y emir de Ras al Jaima, asistió a una recepción organizada por los embajadores de Costa Rica, El Salvador y Guatemala en Emiratos Árabes Unidos para conmemorar el 204º aniversario de la independencia de los países centroamericanos.

El acto, celebrado en el hotel InterContinental Ras al Jaima, contó con la presencia de Francisco J. Chacón Hernández, embajador de Costa Rica en Emiratos; Gerardo Pérez Figueroa, embajador de El Salvador; y Jorge Rafael Ruiz, embajador de Guatemala, además de Omar Obaid Alhesan Alshamsi, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, altos cargos y personalidades.

El jeque Saud destacó la solidez de las relaciones entre Emiratos y los países centroamericanos, construidas sobre el respeto mutuo y la cooperación, y subrayó que estos vínculos refuerzan los objetivos comunes, potencian los intereses compartidos y contribuyen al progreso y la prosperidad.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Ras al Jaima de seguir impulsando las relaciones con la región mediante la ampliación de la cooperación económica, el apoyo al desarrollo sostenible y la apertura de nuevos horizontes de asociación futura.

En su intervención, señaló que la ocasión constituía una oportunidad para celebrar la historia y los valores que han dado forma a la identidad y el liderazgo de los países centroamericanos, y que continúan orientando su camino de desarrollo en sintonía con los principios que defiende Emiratos.

Los embajadores elogiaron la profundidad de los lazos con Emiratos, reconocieron el papel de su liderazgo en el impulso al desarrollo y expresaron su voluntad de reforzar la cooperación en diversos ámbitos. También agradecieron al jeque Saud su cálida acogida y hospitalidad, y resaltaron los logros de Ras al Jaima en los planos económico, cultural y urbanístico, reflejo de la posición distinguida de Emiratos en la región y en el ámbito internacional.