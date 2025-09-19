El príncipe heredero de Abu Dabi asiste a las celebraciones del Día de Emiratos en la Expo 2025 de Osaka

OSAKA (Japón), 19 de septiembre de 2025 (WAM)— El jeque Jalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, asistió a las celebraciones del Día de Emiratos Árabes Unidos en la Expo 2025 de Osaka.

Los actos comenzaron con un desfile de música tradicional y agrupaciones de patrimonio emiratí que avanzaron hacia el pabellón principal de la Expo, ofreciendo al público actuaciones culturales en directo que pusieron de relieve la autenticidad y riqueza de las costumbres y tradiciones del país.

Durante su recorrido, el príncipe heredero presenció diversas actividades culturales organizadas en colaboración con 17 entidades nacionales, entre ellas el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dhabi), la Fundación de Música y Artes de Abu Dabi y la Agencia Espacial de Emiratos. Las actividades incluyeron talleres de artesanía tradicional, espectáculos culturales y artísticos, y sesiones de debate sobre el modelo emiratí de desarrollo sostenible e innovación tecnológica.

El pabellón de Emiratos, que refleja las prioridades nacionales y los sectores de futuro del país, cuenta con el apoyo de sus socios oficiales: DCT Abu Dhabi, ADNOC, Space42 y PureHealth.

El programa del Día de Emiratos incluyó también encuentros diplomáticos para reforzar la cooperación con Japón en ámbitos clave como la educación, la cultura y la sostenibilidad, además de iniciativas conjuntas con instituciones educativas japonesas de referencia, como la escuela secundaria Yuwa de la ciudad de Arida.

El jeque Jalid se reunió con jóvenes talentos emiratíes que desempeñaron un papel fundamental en la participación del país en la Expo 2025 de Osaka. Les felicitó por sus aportaciones y subrayó la importancia de empoderar a la juventud para que represente a la nación en el extranjero como embajadora de la identidad y los valores culturales de Emiratos, y como actor clave en el fortalecimiento del diálogo intercultural.

Las celebraciones del Día de Emiratos en la Expo 2025 de Osaka reflejan el compromiso del país con el fomento del diálogo entre culturas y el fortalecimiento de las alianzas globales. A través de estas actividades, el público pudo conocer el patrimonio, los logros y la visión de futuro de Emiratos, que se proyecta como un centro mundial de creatividad, conocimiento e intercambio cultural significativo.

El jeque Jalid estuvo acompañado por el jeque Jalifa bin Tahnun bin Mohamed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; Sultán Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada y enviado especial de Emiratos a Japón; Reem Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional; Mohamed Ali Al Shorafa, presidente del Departamento de Municipios y Transporte; Saif Said Gobash, secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y jefe de la Oficina del Príncipe Heredero; Mariam Eid AlMehiri, presidenta de la Oficina de Medios de Abu Dabi y asesora de Relaciones Estratégicas en la Corte del Príncipe Heredero; y Shihab Ahmed Al Faheem, embajador extraordinario y plenipotenciario de Emiratos en Japón y comisario general del pabellón nacional en la Expo 2025 de Osaka.