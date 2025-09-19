Hamdan bin Mohammed nombra a un nuevo director de la Agencia Reguladora Inmobiliaria

DUBÁI, 19 de septiembre de 2025 (WAM) — En su calidad de presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, el jeque Hamdan bin Mohamed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa, emitió la Resolución nº 73 de 2025 del Consejo Ejecutivo, por la que se dispone el traslado de Abdullah Ahmed Mohammed Saleh Al Shehi desde la Fundación Mohammed Bin Rashid de Vivienda y su nombramiento como director general de la Agencia Reguladora Inmobiliaria (RERA).

La resolución entra en vigor en la fecha de su emisión y será publicada en el Boletín Oficial.