Líderes emiratíes felicitan a la gobernadora general de San Cristóbal y Nieves por el Día de la Independencia

ABU DABI, 19 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Marcella A. Liburd, gobernadora general de la Federación de San Cristóbal y Nieves, con motivo del Día de la Independencia del país caribeño.
El vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, y el vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, remitieron también mensajes similares a la gobernadora general y al primer ministro, Terrance Drew.