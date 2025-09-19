Emiratos extradita a un fugitivo reclamado a las autoridades francesas

ABU DABI, 19 de septiembre de 2025 (WAM) — El Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos ha extraditado a un individuo reclamado por la justicia francesa tras su detención por la Policía de Dubái, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol.

El sospechoso se enfrenta a cargos de fraude, blanqueo de capitales y liderazgo de una organización criminal.

La extradición se llevó a cabo en virtud de una sentencia judicial y de una decisión del Ministerio de Justicia, lo que subraya el firme compromiso de Emiratos con la cooperación legal internacional y los procedimientos judiciales.