Mohamed bin Rashid transmite un mensaje con motivo del 80º aniversario de Naciones Unidas

DUBÁI, 19 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, envió un mensaje grabado para conmemorar el 80º aniversario de la fundación de Naciones Unidas.

«Hoy nos encontramos en un momento histórico al celebrar los ochenta años de Naciones Unidas. Sin embargo, el mundo afronta desafíos globales complejos, lo que reafirma la necesidad urgente, ahora más que nunca, de revivir los principios y valores consagrados en la Carta de la ONU para garantizar que siga desempeñando su papel esencial en la defensa de la paz y la seguridad», afirmó.

El jeque Mohamed añadió que, desde su creación, Emiratos Árabes Unidos ha seguido una política exterior coherente basada en el diálogo y el entendimiento, sustentada en los valores de la tolerancia y la convivencia pacífica, al tiempo que apoya el desarrollo sostenible en todos los ámbitos.

Asimismo, subrayó que Emiratos continúa desempeñando un papel activo en la ayuda humanitaria, la lucha contra el terrorismo y la erradicación de los discursos de odio y el extremismo. «La ONU se fundó hace ocho décadas como un paraguas global para salvaguardar el derecho de la humanidad a la paz, la justicia y la dignidad. Hoy tiene la responsabilidad de renovar ese compromiso con la humanidad, ya que su vitalidad y eficacia siguen siendo la esperanza de la humanidad para los próximos ochenta años», destacó.

Emiratos Árabes Unidos se adhirió a Naciones Unidas en 1971, poco después de su formación. Fue miembro del Consejo de Seguridad en el bienio 1986-1987 y volvió a ocupar un asiento en 2022-2023, tras su elección en junio de 2021.

Fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas tiene como misión prevenir conflictos, mantener la paz y la seguridad internacionales, promover el desarrollo sostenible, defender los derechos humanos y proporcionar ayuda humanitaria. Con sede en Nueva York, la ONU está integrada por 193 Estados miembros y se guía por su Carta fundacional, que consagra principios y objetivos compartidos.