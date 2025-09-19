El príncipe heredero de Abu Dabi visita el pabellón de Japón en la Expo 2025 de Osaka

OSAKA (Japón), 19 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Jalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, visitó el pabellón de Japón en la Expo 2025 de Osaka.

Durante el recorrido, el príncipe heredero exploró las principales instalaciones y exposiciones del pabellón, que reflejan la ambiciosa visión de Japón sobre la sociedad del futuro. El espacio combina diseños arquitectónicos innovadores inspirados en el ciclo de la vida con experiencias interactivas que ponen de relieve la sostenibilidad y la relación entre el ser humano, la naturaleza y la tecnología.

El jeque Jalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan elogió las propuestas innovadoras del pabellón japonés por su contribución al diálogo cultural global. Subrayó que el éxito de Japón en la organización de una edición tan destacada de la Expo Mundial constituye una muestra de su compromiso con la sostenibilidad y con una visión de futuro, al tiempo que refuerza su posición como destino líder en innovación y cooperación internacional.

El príncipe heredero estuvo acompañado por el jeque Jalifa bin Tahnun bin Mohamed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; Sultán Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada y enviado especial de Emiratos a Japón; Reem Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional; Mohamed Ali Al Shorafa, presidente del Departamento de Municipios y Transporte; Saif Said Gobash, secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y jefe de la Oficina del Príncipe Heredero; Mariam Eid AlMehiri, presidenta de la Oficina de Medios de Abu Dabi y asesora de Relaciones Estratégicas en la Corte del Príncipe Heredero; y Shihab Ahmed Al Faheem, embajador extraordinario y plenipotenciario de Emiratos en Japón y comisario general del pabellón emiratí en la Expo 2025 de Osaka.