El presidente de Emiratos y el primer ministro de Georgia abordan el crecimiento de las relaciones bilaterales en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral

TIFLIS, 19 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo este viernes conversaciones con el primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, centradas en reforzar la cooperación en sectores clave como la inversión, la economía, la agricultura, las energías renovables y la sostenibilidad, considerados prioridades estratégicas en los planes de desarrollo de ambos países.

El encuentro tuvo lugar en la sede del Gobierno georgiano, en la capital, Tiflis, como parte de la visita oficial del presidente emiratí, y abordó el crecimiento de los vínculos bilaterales, en particular en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral suscrito por los dos Estados.

Ambos dirigentes intercambiaron además puntos de vista sobre los acontecimientos regionales e internacionales, con especial atención a los esfuerzos destinados a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo. Mohamed bin Zayed reafirmó el compromiso de Emiratos de consolidar sus asociaciones en el Cáucaso, sobre la base de la convicción de que la paz es la base de la prosperidad y el progreso.

El presidente emiratí recordó que el Acuerdo de Asociación Económica Integral, firmado en 2023, supuso un hito en la cooperación económica bilateral, y subrayó que Emiratos está decidido a cumplir sus objetivos para apoyar el desarrollo compartido, de acuerdo con su enfoque de construir alianzas que respondan a los intereses mutuos.

Por su parte, el primer ministro Kobajidze dio la bienvenida al mandatario emiratí y expresó su confianza en que la visita aporte un fuerte impulso a la profundización de la cooperación. Afirmó asimismo el interés de Georgia en ampliar su relación con Emiratos y en inspirarse en su modelo de desarrollo para alcanzar objetivos comunes y favorecer un crecimiento sostenible.

Ambas partes mostraron optimismo sobre el futuro de las relaciones EAU–Georgia, respaldadas por condiciones favorables que permiten redoblar esfuerzos conjuntos en pro del desarrollo de los dos países.

Durante la reunión, los dos líderes presenciaron además el intercambio de un acuerdo entre Eagle Hills – Abu Dabi y el Ministerio de Economía y Desarrollo Sostenible de Georgia. El documento fue rubricado por Mohamed Alabbar, presidente de Eagle Hills, y por Mariam Kvrivishvili, ministra de Economía y Desarrollo Sostenible, en representación de Georgia.

En las conversaciones participaron también el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; varios ministros y altos cargos emiratíes, así como miembros del Gobierno de Georgia.