El presidente de Emiratos llega a Belgrado en visita de trabajo a Serbia

BELGRADO, 19 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a Belgrado en el marco de una visita de trabajo a la República de Serbia.

A su llegada al aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado, fue recibido por el presidente serbio, Aleksandar Vučić, junto con la delegación emiratí que lo acompaña.

En la comitiva se encuentran el jeque Hamdan bin Mohamed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnun Al Nahyan, asesor del presidente emiratí; así como varios ministros y altos cargos.